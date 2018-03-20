СМИ допустили гибель Глушкова в результате интимной игры

Российский предприниматель Николай Глушков, бежавший из России в Великобританию, мог погибнуть в результате интимной игры. Такую версию выдвинула британская газета Daily Mail.

По данным издания, у бизнесмена был молодой любовник, который находился в его доме в ночь убийства. Кроме того, к 68-летнему Глушкову приехала в гости его дочь Наталья. Они обнаружили тело Глушкова и вызвали полицию, а также дали показания в связи с его гибелью. В настоящий момент местонахождение партнера предпринимателя неизвестно.

«Мне немногое о нем известно кроме того, что его зовут Денис и он моложе (Глушкова. — Ред.), ему не более 30 лет и, как и Николай, он тоже выходец из России. Из того, что я понял, Денис обнаружил тело Глушкова вместе с Натальей, дочерью Николая», — сказал источник издания.

Сотрудники полиции не нашли следов взлома в доме, где был найден Глушков. По одной из версий следствия, предприниматель был задушен собачьим поводком, чтобы представить его смерть как самоубийство.

Николая Глушкова заочно осудили к восьми годам колонии в России за хищения у компании «Аэрофлот». Он скончался в Лондоне 12 марта. Скотленд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировали как убийство. В СК РФ также возбудили уголовное дело по факту убийства. В британской полиции не считают, что смерть Глушкова связана с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.