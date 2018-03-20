Прямой эфир

СМИ допустили гибель Глушкова в результате интимной игры

0
Фото: ТАСС/Роман Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский предприниматель Николай Глушков, бежавший из России в Великобританию, мог погибнуть в результате интимной игры. Такую версию выдвинула британская газета Daily Mail.

И снится нам отрава у дома
Почему Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Сергея Скрипаля

По данным издания, у бизнесмена был молодой любовник, который находился в его доме в ночь убийства. Кроме того, к 68-летнему Глушкову приехала в гости его дочь Наталья. Они обнаружили тело Глушкова и вызвали полицию, а также дали показания в связи с его гибелью. В настоящий момент местонахождение партнера предпринимателя неизвестно.

«Мне немногое о нем известно кроме того, что его зовут Денис и он моложе (Глушкова. — Ред.), ему не более 30 лет и, как и Николай, он тоже выходец из России. Из того, что я понял, Денис обнаружил тело Глушкова вместе с Натальей, дочерью Николая», — сказал источник издания.

Сотрудники полиции не нашли следов взлома в доме, где был найден Глушков. По одной из версий следствия, предприниматель был задушен собачьим поводком, чтобы представить его смерть как самоубийство.

Николая Глушкова заочно осудили к восьми годам колонии в России за хищения у компании «Аэрофлот». Он скончался в Лондоне 12 марта. Скотленд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировали как убийство. В СК РФ также возбудили уголовное дело по факту убийства. В британской полиции не считают, что смерть Глушкова связана с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Лондоне умер соратник Бориса Березовского
Смерть соратника Березовского в Лондоне СК расследует как убийство

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017