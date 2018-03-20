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Политолог Калачев рекомендовал присмотреться к опыту Тверской области

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Известный политолог и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев выразил мнение о явке избирателей и рекомендовал присмотреться к опыту Тверской области на выборах президента России.

В Тверской области за Владимира Путина проголосовало 74,55% избирателей. Эта цифра по сравнению с прошлыми выборами в 2012 году увеличилась на 71,9 тыс. голосов. Тогда количество отданных Путину голосов составило 58,02%.

По словам Константина Калачева, это достойный результат, учитывая некоторые факторы, например то, что область находится на относительно незначительном расстоянии от столицы России и демонстрировала протестные настроения среди молодых групп населения, сообщают «Тверские ведомости».

Коллеги в Тверской области рассказали Калачеву о ходе выборов в Тверской области. В ходе кампании не было выявлено попыток собрать людей на избирательные участки против их воли, а также других существенных нарушений тоже не было обнаружено.

Калачев рассудил, что, по всей видимости, власть региона приняла решение прислушаться к федеральному центру и не стала административно мотивировать явку ради явки. Благодаря такому подходу в регионе смогли обеспечить честную конкурентную борьбу между кандидатами. Именно к этому опыту и рекомендует присмотреться Константин Калачев.

В Центральном районе Твери явка избирателей составила 60,19%, в то время как на выборах местного уровня она составляет от 20 до 25%. А в Заволжском районе города зафиксирована самая высокая динамика роста — 60,22% избирателей отдали свой голос Путину, в то время как на прошлых выборах эта цифра была меньше на 23%. По многим критериям это был неожиданный результат.

Политолог вспомнил конец 2000-х годов, в то время он работал в Тверской области и хорошо узнал эту область. По его мнению, этот регион никогда не был простым с электоральной точки зрения.

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