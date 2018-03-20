В Кремле прошла церемония награждения российских спортсменов, завоевавших медали на Паралимпийских играх в Южной Корее. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил атлетов за высокие результаты, которых им удалось достичь даже в условиях ограничений, введенных в отношении сборной России. Спортсмены привезли из Пхенчхана 24 медали, восемь из которых — высшей пробы. Паралимпийцы, в свою очередь, поздравили главу государства с победой на выборах, пожелав ему в дальнейшем «такого же мудрого и успешного правления». С победой Владимира Путина поздравил и президент США Дональд Трамп. Во время беседы лидеры двух стран обсудили возможность двусторонней встречи на высшем уровне.

Умение держать удар

Российская паралимпийская сборная оказалась самой малочисленной на зимних Играх-2018. В Пхенчхан допустили только 30 спортсменов и шесть ведущих. Паралимпийцы выступали в Пхенчхане в нейтральном статусе — без флага и гимна своей страны. Однако даже в усеченном составе российские атлеты смогли занять второе место в неофициальном медальном зачете, уступив лишь сборной США, спортсменов и тренеров в которой было практически в два раза больше. Россияне завоевали восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей.

В ходе встречи президент отметил, что наши атлеты показали настоящий класс, подтвердив позиции национальной команды в мировом паралимпийском спорте. Владимир Путин особенно подчеркнул: результаты были достигнуты в меньшинстве, спортсменов в других сборных было больше.

— Должен сказать, что вся Россия гордится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца — вдохновлять и восхищать мир. Вы действительно заряжаете людей своей целеустремленностью, оптимизмом, энергией; личным примером доказываете, что сила духа и вера в себя способны преодолевать любые трудности и любые обстоятельства, что для стремления действовать, быть полезным своим близким, обществу, своей Родине не существует преград, — сказал президент.

Глава государства заметил, что в то время, когда мировой спорт переживает непростой период, российские паралимпийцы показали, что они умеют держать удар, проявлять стойкость и добиваться побед. Владимир Путин отдельно поблагодарил тренеров и медицинский персонал, которые готовили спортсменов к Играм в Южной Корее.

В ходе беседы Владимир Путин сообщил, что для спортсменов, которые не были допущены Международным паралимпийским комитетом до Игр в Пхенчхане, будут проведены альтернативные соревнования в России. Вознаграждение за победу в этом турнире, подчеркнул глава государства, будет сопоставимо с призовыми, которые получат чемпионы зимней Паралимпиады. Ранее об этом сообщали "Известия".

— Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх. Но вы знаете, что за них искренне переживает вся страна. И мы сделаем всё, чтобы поддержать этих мужественных, честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в том числе проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом. И, конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, — заявил президент.

Владимир Путин заверил: государство продолжит отстаивать спортивную честь России и всех чистых атлетов, «выступать за спорт без политики и двойных стандартов». Министерству иностранных дел уже дано поручение активизировать работу комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в целях совершенствования Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и добиваться, чтобы правила были справедливыми и прозрачными.

Спортсмены поблагодарили Владимира Путина за поддержку и решение государства не бойкотировать Игры.

— За нашими победами стоят многие: наши семьи, друзья, болельщики, а самое главное — это наши тренеры, сервис-бригада и врачи. У нас отобрали национальный гимн и флаг, но мы смогли пронести их в наших сердцах. Нашими победами и нашими выступлениями мы в очередной раз продемонстрировали, что мы сильная держава, — сказала Марта Зайнуллина, завоевавшая в Корее три медали.

Не обошли стороной и тему прошедших президентских выборов. Чемпион Игр в Пхенчхане Алексей Бугаев поздравил Владимира Путина с победой, пожелав ему и в дальнейшем «такого же мудрого и успешного правления». После официальной части церемонии спортсмены вручили президенту свитер с надписью «Мы — это мы».

В этот же день президент провел в Москве совещание по развитию российской гражданской микроэлектроники. По словам главы государства, на рынке этой продукции нужно увеличить присутствие отечественных производителей.

— Очевидно, что эта отрасль в век бурного развития технологий, цифровизации всех сфер играет особую, подчас ключевую роль. Собственные разработки и серийное производство продукции микроэлектроники — залог нашей технологической и технической независимости, база для инновационного развития экономики, повышения ее конкурентоспособности, — сказал он.

Для эффективного развития микроэлектроники нужна комплексная, долгосрочная стратегия, подчеркнул Владимир Путин. Важно создать соответствующий национальный центр компетенций, который должен определять приоритетные технологические направления развития микроэлектроники, заявил президент.

Конструктивный разговор

Глава Белого дома 20 марта поздравил Владимира Путина с победой на выборах. В ходе беседы президенты обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества, проявив заинтересованность в его активизации. Отдельно во время разговора была затронута сфера энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран также высказались за развитие практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. «Подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений», — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.

Стороны обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, отметив необходимость «достижения скорейших сдвигов в их урегулировании».

«Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами», — отмечает в своем сообщении пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп условились и дальше развивать двусторонние контакты, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США (13 марта глава Белого дома объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона, выдвинув на его место кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. — «Известия»). «Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», — подчеркнуто в сообщении. Президент США, комментируя итоги разговора, заявил, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться в "ближайшем будущем". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова главы Белого дома, сказанные им во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Дональд Трамп хотел бы обсудить с российским лидером тему гонку вооружений, а также ситуацию на Украине, Северной Корее и в Сирии.

Российская сторона по итогам разговора президентов заявила, что он носил конструктивный, деловой характер и был нацелен на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.