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Италия удвоила закупку российского газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Объем поставок газа в Италию с 1 по 19 марта составил 1,3 млрд куб. м., таким образом, Италия увеличила объем закупок российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 99%, сообщает во вторник, 20 марта, «Газпром».

Всего в 2017 году в Италию российской стороной было поставлено 23,8 млрд куб. м газа.

Уточняется, что сегодня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с послом Италии в России Паскуале Терраччано диверсификацию маршрутов экспорта газа в Европу, передает «Газета.ру». Миллер рассказал послу Италии о завершении укладки более 50% морского участка газопровода «Турецкий поток». Вторая нитка газопровода позволит поставлять европейским потребителям 15,75 млрд кубометров газа ежегодно.

Минувшей осенью сообщалось, что российская корпорация «Газпром» построила почти половину газопровода «Турецкий поток». 

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