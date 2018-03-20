Италия удвоила закупку российского газа

Объем поставок газа в Италию с 1 по 19 марта составил 1,3 млрд куб. м., таким образом, Италия увеличила объем закупок российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 99%, сообщает во вторник, 20 марта, «Газпром».

Всего в 2017 году в Италию российской стороной было поставлено 23,8 млрд куб. м газа.

Уточняется, что сегодня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с послом Италии в России Паскуале Терраччано диверсификацию маршрутов экспорта газа в Европу, передает «Газета.ру». Миллер рассказал послу Италии о завершении укладки более 50% морского участка газопровода «Турецкий поток». Вторая нитка газопровода позволит поставлять европейским потребителям 15,75 млрд кубометров газа ежегодно.

Минувшей осенью сообщалось, что российская корпорация «Газпром» построила почти половину газопровода «Турецкий поток».