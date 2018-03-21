Кабинетные игры

ГМИИ им. Пушкина представил один из самых необычных, если не сказать экстравагантных, проектов. Лаконичное название «Кабинет директора» не дает представления о его сути, но точно обозначает место действия: открытая для публики экспозиция действительно развернута в главном административном помещении музея.

По словам директора Марины Лошак, первоначально у нее была идея просто проделать отверстие в массивной деревянной двери своего кабинета, чтобы зрители могли хоть одним глазком увидеть ту часть жизни огромной институции, которая обычно скрыта от посторонних. Однако дверь — историческая, сверлить ее нельзя, поэтому в итоге было решено поступить еще более смело и пустить посетителей внутрь, преобразив рабочее пространство в арт-инсталляцию.

— Мы решили превратить кабинет директора в территорию игры, интерпретации. Ведь и музей как таковой — интерпретация, — пояснила Марина Лошак. — Главная идея — отделить мою должность от меня как личности. И в то же время, соединить жизнь и искусство.

Автором проекта стал художник и архитектор Александр Бродский. Просторный, светлый, но, в общем-то, обычный кабинет с высокими потолками был преображен им радикально. Помещение стало двухуровневым. На нижнем уровне, погруженном в полумрак, — множество старых шкафов, витрин, под стеклами — книги и всевозможные артефакты, от древнеегипетских до современных. Пробираясь по узким проходам, ощущаешь себя будто в старинной библиотеке или архиве. «Такое гарри-поттеровское пространство», — шутит Марина Лошак.

В окружении шкафов — длинный деревянный стол с зеленым сукном. Он стоял в кабинете и раньше, но теперь его «зажали» со всех сторон, поэтому гостям директора приходится изрядно постараться, чтобы удобно сесть, ничего не задев. Зато приглушенный свет небольших ламп придает беседе мистический, сакральный оттенок.

А что же наверху? Поднявшись по деревянным ступенькам, мы попадаем в абсолютно белое пространство. Кроме огромной люстры, оставшейся от прежнего интерьера, и скромного деревянного столика со светильником здесь ничего нет, поэтому появляется ощущение какой-то потусторонней пустоты. Религиозные ассоциации усилены единственной картиной на стене: образ Богоматери с младенцем выполнен в технике подстекольной живописи.

Все предметы на втором этаже — собственность самой Лошак. Там директор предпочитает обсуждать не повседневные музейные проблемы, а вопросы иного порядка — философские, сущностные. Причем, один на один. Это метафора личной, внутренней свободы, тогда как внизу — квинтэссенция музейного, рабочего.

Зрителям, впрочем, открыт путь на оба этажа. Попасть в кабинет директора можно, купив обычный билет в музей. Если повезет, на месте будет сама Марина Девовна. Директор утверждает, что ее не смущает такая открытость. И, пожалуй, едва ли не самая интересная составляющая проекта — совершенно беспрецедентное взаимодействие публики с директором.

Фактически Марина Лошак идет по стопам другой Марины — Абрамович, самого известного в мире мастера перформанса. В проекте The Artist is Present к акционистке, неподвижно сидящей на стуле, мог подойти любой человек, сесть напротив и установить молчаливый визуальный контакт. Эксперимент Абрамович шел три месяца. Сколько продлится перформанс Лошак — пока неизвестно. На вопрос «Известий», что будет с этим проектом пять лет спустя, она ответила:

— Через пять лет здание будет закрыто на реконструкцию, и административные помещения разместятся в другом месте. Но будет ли продолжена акция там? Не знаю. Я так далеко не загадываю, живу здесь и сейчас.

Зато известно, что по окончании проекта будет выпущен фильм, в который войдут съемки с камер, установленных в кабинете и работающих в режиме нон-стоп. И это правильно: без видеодокументации перформанс — не перформанс.