«Саратовские авиалинии» продолжают работать в штатном режиме и выполнять авиарейсы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

«Компания продолжает работать в штатном режиме, рейсы выполняются», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Елену Воронову.

Авиаперевозчик имеет действующий сертификат эксплуатанта и продолжает выполнять полеты на самолетах типа Як-42 и Embraer-190, уточняется на сайте компании. Флот «Саратовских авиалиний» состоит из шести самолетов Як-42, четырех Ан-148 и двух Embraer-190.

Ранее во вторник руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что ведомство выдало предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148 и полеты всех самолетов «Саратовских авиалиний».

Запрет Ространснадзора в отношении авиакомпании начинает действовать со вторника и продлится до 27 апреля. В конце апреля полеты могут быть полностью запрещены, что, фактически, приведет к ее закрытию. По словам Басаргина, дальнейшие решения будут приниматься после того, как все самолеты будут проверены, а экипажи пройдут тестирование.

Однако судя по онлайн табло на сайте «Саратовских авиалиний» запланированные на вторник рейсы не отменены, пишет сайт kp.ru.

Внеплановая проверка аэропорта Домодедово и «Саратовских авиалиний» была инициирована после произошедшей 11 февраля авиакатастрофы, когда выполнявший рейс из Москвы в Орск пассажирский Ан-148 пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были обнаружены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области.

Все находившиеся на борту — 71 человек — погибли.