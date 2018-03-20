Паромную переправу Ванино–Холмск открыли после циклона

Паромная переправа Ванино–Холмск открылась и снова осуществляет перевозки после циклона, сообщает пресс-служба компании «ТЭК «Дальтранссервис».

Сегодня, 20 марта, ровно в полночь паромная переправа снова стала осуществлять перевозки. Первым на Сахалин отправился паром «Сахалин-10», затем в путь до Холмска вышел «Сахалин-8».

Решение открыть переправу было принято в связи с приходом благоприятных погодных условий, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ранее портал iz.ru сообщал о возможном закрытии переправы с 18 до 20 марта в связи с проходом очередного циклона, с которым ожидаются неблагоприятные погодные условия в Татарском проливе, влияющие на безопасность мореплавания.