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Паромную переправу Ванино–Холмск открыли после циклона

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Паромная переправа Ванино–Холмск открылась и снова осуществляет перевозки после циклона, сообщает пресс-служба компании «ТЭК «Дальтранссервис».

Сегодня, 20 марта, ровно в полночь паромная переправа снова стала осуществлять перевозки. Первым на Сахалин отправился паром «Сахалин-10», затем в путь до Холмска вышел «Сахалин-8».

Решение открыть переправу было принято в связи с приходом благоприятных погодных условий, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ранее портал iz.ru сообщал о возможном закрытии переправы с 18 до 20 марта в связи с проходом очередного циклона, с которым ожидаются неблагоприятные погодные условия в Татарском проливе, влияющие на безопасность мореплавания.

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