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Ярославская область получит средства на закупку льготных лекарств

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Ярославская область получит из резервного фонда правительства РФ дополнительно около 22 млн рублей на закупку лекарств и продуктов для инвалидов и льготников. Еще около 45 млн рублей будет направлено на развитие паллиативной помощи. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Кроме того, на повышение зарплат бюджетникам региону выделено почти 114 млн рублей. На эти средства планируется довести минимальный доход этой категории до прожиточного минимума (11 тыс. 163 рубля). Изменения будут введены с 1 мая.

Напомним, заработная плата школьных учителей в 2017 году в среднем выросла на 1,6 тыс. рублей. Об этом ранее заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Кроме того, на 8,7 тыс. рублей больше стали получать преподаватели вузов.

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