Большинство жителей Орла поддержали план развития города

20 марта глава администрации Орла Александр Муромский объявил итоги голосования по плану развития города, которое состоялось 18 марта. В нем приняли участие 99 877 жителей. 85% респондентов высказались в пользу проекта.

«Горожане большинством голосов поддержали наш план развития, одобрили. Поэтому мы его в таком виде будем претворять в жизнь», — цитирует Муромского InfoOrel.ru. План развития столицы Орловской области на 2018 год включает 13 направлений — социальной сферы, транспортной инфраструктуры, санитарного содержания города, поддержки малого и среднего предпринимательства и др.

Напомним, въездные знаки в город Орел обновят и прилегающую к ним территорию облагородят со стороны федеральных трасс в рамках программы «Формирование современной городской среды в 2018 году». Мэр города предложил добавить надпись «Город воинской славы».