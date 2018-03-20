Прямой эфир

Большинство жителей Орла поддержали план развития города

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

20 марта глава администрации Орла Александр Муромский объявил итоги голосования по плану развития города, которое состоялось 18 марта. В нем приняли участие 99 877 жителей. 85% респондентов высказались в пользу проекта.

«Горожане большинством голосов поддержали наш план развития, одобрили. Поэтому мы его в таком виде будем претворять в жизнь», — цитирует Муромского InfoOrel.ru. План развития столицы Орловской области на 2018 год включает 13 направлений — социальной сферы, транспортной инфраструктуры, санитарного содержания города, поддержки малого и среднего предпринимательства и др.

Напомним, въездные знаки в город Орел обновят и прилегающую к ним территорию облагородят со стороны федеральных трасс в рамках программы «Формирование современной городской среды в 2018 году». Мэр города предложил добавить надпись «Город воинской славы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Орла готовы сдать в аренду за 1 рубль памятник истории
Автобусы в Орле оснастят камерами для борьбы с водителями-хамами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017