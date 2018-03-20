309 млн рублей получит Краснодарский край на поддержку детей-инвалидов в этом году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2018 году Краснодарскому краю выделено из Резервного фонда РФ 309 млн рублей для поддержки детей-инвалидов. Из них 137 млн рублей пойдут на обеспечение необходимыми лекарствами, специальными медицинскими изделиями и продуктами питания, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Оставшиеся 172 млн пойдут на развитие паллиативной помощи пациентам.

Кроме того, в этом году правительство РФ планирует выделить Кубани 358,7 млн рублей, чтобы полностью укомплектовать детские больницы и поликлиники медицинским оборудованием.

На развитие сельской медицины будет направлен 41 млн рублей и еще 18 млн — на развитие медицинской помощи.