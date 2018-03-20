Торговый центр горит в Ангарске Иркутской области

В Ангарске Иркутской области возник пожар в торговом центре. В региональном управлении МЧС не исключают версию поджога.

По данным ведомства, загорелись коробки, которые хранились в пристройке к зданию. Из торгового центра были эвакуированы все сотрудники и посетители — порядка 100 человек. Площадь возгорания составляет более 200 кв. м.

В крупнейшем в Томске торговом центре «Изумрудный город» 17 марта произошел пожар. Из здания были эвакуированы все посетители и персонал. Возгорание возникло на крыше ТЦ, при инциденте никто не пострадал.