Рябков рассказал о «бешенстве США» из-за улучшения ситуации в Сирии

США и их партнеров приводит в бешенство улучшение ситуации в Сирийской арабской республике (САР), заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Дипломат указал, что гуманитарная ситуация в Восточной Гуте (пригороде Дамаска) существенно улучшилась.

«Гуманитарная ситуация в Восточной Гуте радикальным образом изменилась к лучшему. Десятками тысяч выходят люди. Все это, конечно, приводит в бешенство, в прямом смысле слова, оппонентов правительства в Дамаске», – приводит слова Рябкова «Федеральное агентство новостей». Дипломат отметил, что поэтому западная коалиция ищет «новые предлоги для нападок на нас и на сирийскую сторону».

«Они (США и их союзники – Ред.) выискивают все новые предлоги для нападок на нас и на сирийскую сторону», — отметил он. На этом фоне не исключены провокации, предупредил Рябков.

К настоящему времени более 70 тыс. человек покинули Восточную Гуту во время гуманитарных пауз.

Ранее во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за минувшую неделю в Сирии были пресечены три попытки применения боевиками химического оружия.