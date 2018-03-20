МЧС Ростовской области предупреждает об экстремальном ухудшении погоды

В ближайшие сутки в Ростовской области сильно ухудшится погода. Синоптики прогнозируют гололед, снежные заносы и ухудшение видимости до 100 метров.

По данным регионального управления МЧС, скорость ветра будет достигать 28 м/с, что соответствует сильному шторму. При этом в Ростовской области ожидаются сильные осадки. В ночные часы похолодает до -7 градусов, днем же воздух может прогреться до 8 градусов, сообщает сайт RostovGazeta.

В Таганрогском заливе и на устьевом участке Дона возможен ветровой нагон воды.

К четвергу ветер утихнет, однако метели продолжатся.