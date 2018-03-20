Жители Риги засняли рекордную явку на выборах президента РФ

Жители Риги засняли на видео невероятное число желающих проголосовать на выборах президента России, которые состоялись 18 марта.

Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Избирательные участки, которые были организованы для россиян за рубежом, посетило рекордное число граждан. По данным ЦИК, количество желающих исполнить свой гражданский долг превысило 400 тысяч.

Так, ошеломляющие рекорды были установлены в Греции и на Кипре: на участки примерно в три раза больше людей, чем в 2012 году, а за действующего президента РФ Владимира Путина проголосовали 92% избирателей.

В Париже и в Брюсселе люди шли на выборы целыми семьями, а на Пхукете даже 40-градусная жара не остановила огромную массу желающих проголосовать.