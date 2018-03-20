Федеральную трассу на Таймыре закрывали из-за погоды

Федеральную трассу на Таймыре закрывали для всех видов транспорта из-за сильной низовой метели, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Вчера, 19 марта, около 22:30 трасса федерального значения А-382 Дудинка–Алыкель была закрыта для движения для всех видов транспорта. Помимо этого, была перекрыта дорога регионального значения Норильск–Кайеркан–Алыкель и аэропорт Алыкель, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ограничения в движении связаны с неблагоприятными погодными условиями. В районе дорог образовалась сильная низовая метель. Последствия разгулявшейся метели ликвидировали 5 рабочих бригад с применением спецтехники. Дорога Дудинка–Алыкель была открыта сегодня в 8:00.

Усилиями 69 человек с помощью 26 единиц техники удалось ликвидировать последствия метели. Дороги расчищены, самолеты из аэропорта отправляются согласно расписанию.