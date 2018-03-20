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В Telegram прокомментировали возможную блокировку мессенджера

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Мессенджер Telegram не может выполнить требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. Об этом во вторник, 20 марта, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев.

«На сегодняшний момент на запрос ФСБ Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», — сказал журналистам юрист.

Ахметгалиев отметил, что в настоящий момент за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф, а его блокировка возможна только в судебном порядке.

Ранее во вторник, 20 марта, Верховный суд России отклонил иск Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор уведомил руководство мессенджера о необходимости исполнения требований закона в течение 15 суток.

В середине июня прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием включить мессенджер в реестр организаторов распространения информации, в противном случае он будет заблокирован. Дуров заявил, что блокировка мессенджера в России не поможет в борьбе с терроризмом и 28 июня Telegram был внесен в реестр Роскомнадзора. За отказ исполнить запрос ФСБ Telegram Messenger LLP (Лондон) суд оштрафовал на 800 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против Павла Дурова в связи с популярностью Telegram среди боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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