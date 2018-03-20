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Усиленные проверки пройдут в автобусах в Липецкой области

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ГИБДД проверит безопасность перевозки пассажиров по дорогам в Липецкой области. Инспекторов интересует не только соблюдение водителями правил дорожного движения, но и соответствие движения автобусов маршрутам.

Усиленные проверки проводятся с 20 по 23 марта. Госавтоинспекция уделит внимание техническому состоянию транспорта, соблюдению водителями скоростного режима, а также режима труда и отдыха. Об этом сообщает сайт GOROD48.

Кроме того, инспекторы будут проверять маршрутную карту. Нарушителям грозит административная ответственность.

Одновременно с осмотром транспортных средств инспекторы проверят, числятся ли за водителями неоплаченные штрафы. Если случаи неуплаты будут выявлены, нарушителям придется платить в двойном размере.

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