Блаттер намерен вернуться в руководство большим футболом

Зепп Блаттер собирается вернуться в руководство большим футболом. Экс-президент ФИФА дал интервью газете «Спорт-Экспресс». Свою отставку чиновник называет результатом масштабного заговора. Судебная тяжба за доброе имя Йозефа Блаттера продолжается. В Россию на чемпионат мира Зепп приедет как гость Владимира Путина. Экс-глава ФИФА уверен, что турнир будет невероятно красивым.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.