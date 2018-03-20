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Детская поликлиника в Татарстане взимала плату с матерей с колясками

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В Набережных Челнах появилась платная стоянка для колясок маленьких пациентов детской поликлиники № 4. За то, чтобы оставить имущество, мамам приходится платить 10 рублей, пишет «Вечерняя Казань». Женщины были возмущены данным требованием, однако на их недовольство не обратили внимания. 

В медицинском учреждении отказались от комментариев по поводу данной услуги. На ситуацию негативно отреагировал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Руководителю детской поликлиники будет объявлен выговор, передает ProKazan.ru.

В России появится профессиональный стандарт для охранников медучреждений. Они должны будут разбираться в психологии и иметь навыки профайлинга, хорошо знать права пациентов и требования по соблюдению врачебной тайны, а также уметь предотвращать кражи наркотических препаратов и конфликты с больными и их родственниками. Профстандарт уже согласовали с Минздравом и Росгвардией и протестировали в крупных больницах Москвы. В Росгвардии считают, что внедрение стандартов повысит уровень безопасности объектов здравоохранения.

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