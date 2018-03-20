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Режим КТО ввели в двух городах и районах Республики Дагестан

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Решением Национального антитеррористического комитета (НАК) в двух городах и двух районах Республики Дагестан введен режим контртеррористической операции (КТО).

Силовики ищут боевиков в городах Хасавюрт, Кизилюрт и в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах республики, режим КТО введен в 15:00 20 марта, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба НАК в Дагестане.

На период действия режима КТО в районе действует комплекс ограничений и специальных мер.

В начале марта режим контртеррористической операции вводился в Цумадинском районе Дагестана.

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