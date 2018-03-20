Жителей Самары предупреждают о включении сирен и громкоговорителей

В Самаре планируется проверка системы оповещения населения, в городе будут включены сирены и громкоговорящие устройства.

Проверка системы запланирована на 21 марта. Средства оповещения будут включены в период с 10:00 до 10:05. Об этом сообщает НИА «Самара».

Жители города услышат электросирены и громкоговорящие устройства, которые установлены на крышах жилых и административных зданий. По сигналу «Внимание всем!» жители города должны включить радио или телевизор, чтобы прослушать речевое сообщение о ситуации.

Как сообщал портал iz.ru, в общежитии в Омской области, где в результате пожара в январе погибли пять человек, не работала система оповещения. Из-за отсутствия системы звукового сигнала вахтеры сами будили людей и требовали, чтобы те покинули помещение. В числе погибших двое подростков.