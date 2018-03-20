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Мошенники в Волгоградской области похитили 200 млн рублей субсидий

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В Волгоградской области при участии ФСБ раскрыта деятельность мошенников, присвоивших около 200 млн рублей из бюджета. Эти средства выделялись сельхозтоваропроизводителям региона в качестве субсидий.

С 2013 по 2014 год руководители фиктивной страховой компании создали ряд коммерческих предприятий, которые якобы выдавали займы 59 производителям на оплату 50% страховой премии. Как передает «НовостиВолгограда.Ру», лжестраховщики незаконно получили компенсации от государства. Организатор преступной схемы находится в следственном изоляторе, двое сообщников — под подпиской о невыезде, еще двое — под домашним арестом. Шестой подозреваемый в розыске.

Как ранее писал портал iz.ru, в Курской области топ-менеджеры АО «Агропромышленный альянс «Юг» подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что они незаконно оформили выплату субсидий на сумму более 20 млн рублей. На основании подложных документов «Юг» незаконно получил возмещение части процентной ставки. 

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