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Орловские сахарные заводы модернизируют за 760 млн рублей

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В общей сложности более 760 млн рублей могут составить инвестиции в модернизацию четырех сахарных заводов, расположенных на территории Орловской области. Все проекты будут реализованы на собственные средства предприятий.

Как сообщает ИА «Абирег», на Колпянском сахарном заводе построят отделение сушки и сделают общий ремонт. На сахарном комбинате «Отрадинский» модернизируют вычислительные сети, перенесут фасовочную линию и выполнят работы по устранению примесей. «Ливны сахар» и Залегощенский сахарный завод планируют вложиться в реконструкцию и монтаж жомосушильного комплекса.

В Орловской области в этом году планируется урожай свеклы порядка 2,5 млн т. Это больше, чем в прошлом году.

По прогнозам департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза, к 2030 году производство зерна в России вырастет до 150 млн т, также ожидается рост производства масличных культур и овощей.

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