Чиновники выплатят омичке 40 тыс. рублей за перелом ноги при гололеде

Суд удовлетворил иск жительницы Омска, которая сломала ногу, поскользнувшись на тротуаре из-за плохой уборки снега и льда. Управление дорожного хозяйства города должно выплатить 40 тыс. рублей.

Женщина упала и получила травму на улице 5-й Рабочей. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом правой лодыжки, что является средним вредом здоровью. В прокуратуре указали, что причиной падения стала наледь, которая образовалась на тротуаре из-за некачественной уборки снега, сообщает РИА «Омск-информ».

Рассмотрев заключение прокуратуры, суд удовлетворил иск пострадавшей. Управление дорожного хозяйства должно компенсировать женщине моральный вред в размере 40 тыс. рублей.

Как сообщал портал iz.ru, в Брянске коммунальщиков наказали за плохую уборку наледи. Сотрудники отдела ЖКХ Бежинской районной администрации обследовали 184 двора и выписали предписания по каждому нарушению.