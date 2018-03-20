Прямой эфир

Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют перед ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главгосэкспертиза одобрила проект капитального ремонта Второго Елагина моста в Петербурге. Переправа соединяет Елагин остров с Крестовским. Подрядчик ЗАО «Стройинвест» должен завершить работы стоимостью 1,4 млн рублей до конца мая 2018 года.

Ремонт требуется, для того чтобы мост выдержал поток болельщиков, идущих к стадиону на Крестовском острове во время чемпионата мира по футболу. Рабочие обновят и укрепят береговой фундамент, приведут в порядок пролеты и опоры, заменят асфальт, установят перила и фонари, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Ремонт сразу нескольких мостов и набережных пройдет в Санкт-Петербурге, сообщила ранее пресс-служба «Мостотреста». Речь идет о набережных Грибоедова и Стрелки Васильевского острова, Камнеовстровском, Ушаковском мостах. Особый вид работ планируется провести на 1-м и 2-м Садовых мостах, объектах с позолоченными элементами — на них будет восстановлено покрытие из сусального золота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петербургские экстремалы прыгнули с вантового моста
Юбилейная «Газель» застряла под знаменитым петербургским мостом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017