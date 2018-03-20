Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют перед ЧМ-2018

Главгосэкспертиза одобрила проект капитального ремонта Второго Елагина моста в Петербурге. Переправа соединяет Елагин остров с Крестовским. Подрядчик ЗАО «Стройинвест» должен завершить работы стоимостью 1,4 млн рублей до конца мая 2018 года.

Ремонт требуется, для того чтобы мост выдержал поток болельщиков, идущих к стадиону на Крестовском острове во время чемпионата мира по футболу. Рабочие обновят и укрепят береговой фундамент, приведут в порядок пролеты и опоры, заменят асфальт, установят перила и фонари, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Ремонт сразу нескольких мостов и набережных пройдет в Санкт-Петербурге, сообщила ранее пресс-служба «Мостотреста». Речь идет о набережных Грибоедова и Стрелки Васильевского острова, Камнеовстровском, Ушаковском мостах. Особый вид работ планируется провести на 1-м и 2-м Садовых мостах, объектах с позолоченными элементами — на них будет восстановлено покрытие из сусального золота.