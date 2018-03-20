Володин заявил об использовании Украины Западом в борьбе против России

Украину, всё больше выходящую из международного правового поля, прощают на Западе потому, что ее используют в борьбе против России. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил во вторник, говоря о ситуации вокруг выборов президента России.

«Совершенно очевидно, она (Украина. — Ред.) себя противопоставляет и Европейскому союзу, и мировому сообществу. Любой другой стране наверняка бы мировое сообщество просто это не простило», — подчеркнул Володин.

Спикер обратил внимание, что мировое сообщество никак не реагирует на запрет голосования российских граждан на Украине, сообщает телеканал «360».

По словам парламентария, эту страну просто используют, «в том числе в борьбе против России, для того чтобы ослабить Россию», и только по этой причине прощают ее.

Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, украинские радикалы устроили акции протеста. Они не допускали россиян на участки для голосования на территории Украины. Полиция не стала вмешиваться.

По информации источника в МИД Украины, Петр Порошенко поддержал идею не пускать граждан России на выборы.