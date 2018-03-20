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Пожарные провели флешмоб на общественном катке Магадана

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Пожарные устроили флешмоб на крытом общественном катке Магадана, чем удивили и порадовали посетителей спортивного объекта. Акция состоялась в рамках Года культуры безопасности под девизом «МЧС за здоровый образ жизни!», сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Магаданской области.

В прошлую пятницу, 16 марта, сотрудники пожарной службы появились на крытом катке в полной экипировке и на коньках. Мужчины прокатились по льду, а затем выстроились в фигуру в виде сердца. Подобным построением спасатели показали свою любовь к профессии и здоровому образу жизни, сообщает ИА MagadanMedia.

Пожарно-спасательный флешмоб проходит уже в седьмой раз и за эти годы вырос в сильное общероссийское движение. По словам министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучкова, подобное мероприятие способствует объединению единомышленников и сплочению дружной команды.

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