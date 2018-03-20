Расхитителей древних гробниц поймали в Китае

На северо-западе Китая в провинции Цинхай полицейские задержали группу расхитителей древних захоронений, всего удалось поймать 13 человек. Власти подозревают задержанных в присвоении более 400 артефактов и проведении незаконных раскопок.

Часть гробниц, разграбленных задержанными, датируется VII и VIII веком, отмечает телеканал «360».

Известно, что расхитителей поймали в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что минувшим летом китайская полиция задержала в восточной провинции Шаньдун 22 «черных копателей» и изъяла более 200 древнекитайских артефактов.