Семья со средним доходом сможет накопить на квартиру в Москве за 9,5 года

Московская семья со средним доходом сможет накопить на квартиру в столичной новостройке примерно за 9,5 года.

По подсчетам экспертов, за 2017 год московская семья со средним доходом заработала порядка 905 тыс. рублей за вычетом прожиточного минимума, который составляет около 18 тыс. рублей в месяц на члена семьи.

При этом средняя стоимость квартиры комфорт-класса площадью чуть менее 60 кв. м в пределах старой Москвы в конце 2017 года составляла около 8,8 млн рублей.

Если разделить стоимость квартиры на годовой доход, получается, что москвичам со средним достатком понадобится девять лет и шесть месяцев для накопления необходимой суммы, говорится в исследовании риелторской компании «Метриум».

Аналитики отмечают, что, исходя из этих расчетов, доступность жилья в Москве снизилась. Так, в конце 2016 года московская семья могла накопить на квартиру за девять лет и два месяца. Однако по сравнению с докризисным периодом квартира в столичной новостройке сегодня более доступна. В IV квартале 2014 года обычной семье понадобилось бы копить на квартиру в новостройке около 10 лет и 7 месяцев.

В феврале эксперты назвали самую дорогую квартиру на вторичном рынке жилья в Москве. Речь идет о двухуровневом пентхаусе в гостинице «Москва». Квартира площадью свыше 1,2 тыс. кв. м оценивается в 3,6 млрд рублей.