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Более 30 объектов социального значения построят в Сахалинской области

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Более 30 приоритетных объектов социальной инфраструктуры планируют построить в Сахалинской области за три года. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента Дальневосточного Федерального округа Юрий Трутнев во время совещания с вице-премьерами, передает пресс-служба правительства РФ.

В 2018 году на территории Сахалинской области планируют начать строительство 17 общеобразовательных школ, 11 объектов спортивной направленности и четыре медицинских учреждения. Завершить все необходимые работы планируют за три года, сообщает ИА SakhalinMedia.

Помимо этого, Юрий Трутнев рассказал, что в 44 центрах экономического роста создаются условия для жизни людей. Так, в городе Свободном Амурской области будет создано 5,6 тыс. рабочих мест, а в поселке Большой Камень – 7 тыс. мест.

В общей сложности на территории Дальнего Востока за три года планируют возвести 19 школ, 20 медицинских учреждений, 11 детских садов, 26 объектов спортивной направленности. Из них 13 школ на Сахалине, которые в общей сложности смогут принять пять тыс. детей.

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