Подготовка к паводку продолжается в Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев порекомендовал усилить контроль над подготовкой к предстоящему паводку. В населенных пунктах на данный момент активно пополняются резервы.

Всего на местах насчитывается 226 лодок и катеров, 183 единицы откачивающей техники, около 500 деревянных пешеходных трапов, более 5 тыс. мешков с песком. Есть запасы продовольствия, вещей, строительных материалов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Сформированы спасательные команды, уточнены планы эвакуации, готовы 150 пунктов временного размещения вместимостью более 80 тыс. человек. Межведомственные комиссии информируют жителей о мерах безопасности в период половодья.

Ранее трассу из Омска в Казахстан закрыли из-за быстрого таяния снега, проезжую часть затапливают паводковые воды. Температура воздуха в республике поднялась до 10 градусов, в связи с этим началось обильное таяние снега. Ликвидацией последствий паводка спасатели занимаются с 10 марта.

Портал iz.ru 7 марта сообщал о том, что, по прогнозам подмосковного главка МЧС, весеннее половодье может спровоцировать подтопление 112 населенных пунктов в 31 муниципалитете Московской области.