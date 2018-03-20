Верховный суд решил судьбу бесхозной ливневой канализации в Уфе

Верховный суд Башкирии поставил точку в споре о том, какое ведомство должно взять на баланс бесхозную ливневую канализацию в Уфе. Ею займется городская администрация.

То, что мэрия Уфы должна нести ответственность за состояние системы отведения, ранее решил Октябрьский районный суд. Однако городская администрация с этим не согласилась и обжаловала это в апелляционном порядке. Верховный суд республики отклонил все доводы ответчика, сообщает «МедиаКорСеть».

Портал iz.ru осенью 2017 года сообщал о том, что в столице республики нашли 43 км бесхозных сетей ливневой канализации и 13 труб, через которые происходит сброс талых вод. В администрации Уфы не оказалось схемы централизованного водоотведения ливневых и талых вод, которая необходима для строительства новых сетей и эксплуатации уже существующих.

В середине июля прошлого года во время ливня затопило несколько цехов завода УМПО. Тогда в администрации предприятия сказали, что с большим потоком воды не справилась ливневка.