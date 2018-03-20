Сезон охоты в Брянской области сдвигается из-за морозов

В Брянской области изменили сроки весенней охоты на пернатую дичь. Это связано с аномально низкой температурой, которая установилась в регионе.

Открыть сезон охоты планируется с утренней зари 14 апреля. Отстрел пернатой дичи в таком случае будет разрешен до 23 апреля включительно, сообщает NASHBRYANSK.RU. Таким образом, охота продлится 10 дней. В прошлом году сезон был открыт 1 апреля.

Региональный департамент природных ресурсов и экологии уже подготовил проект указа для внесения корректировок в указ губернатора о сроках охоты.