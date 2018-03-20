Жители Южной Калифорнии готовятся к шторму

Жители Южной Калифорнии готовят укрепления перед большим штормом. В Санта-Барбаре объявлена эвакуация. Ожидается, что стихия здесь будет бушевать до четверга. В январе оползни, вызванные ливнями, унесли жизни почти двух десятков человек в Калифорнии.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.