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Скандал с утечкой данных пользователей Facebook обрастает новыми подробностями

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Марк Цукерберг подсчитывает миллиардные убытки из-за падения акций. Скандал с утечкой данных в Facebook обрастает новыми подробностями. СМИ выяснили, кому понадобилась информация о 50 млн пользователей. По данным CNN, украденные материалы использовала Global Science Research.

Через платформу Cambridge Analytica эта компания сотрудничала с предвыборным штабом Трампа. Данные с Facebook были нужны для рассылки политической рекламы. Копнув глубже, СМИ обнаружили и более серьезные прегрешения Cambridge Analytica. Оказывается, платформа специализируется на компромате и «грязном PR». 

Услуги Cambridge Analytica особенно пользуются спросом у Чехии, Индии и Аргентины. Компания так или иначе повлияла на выборы в 200 странах мира. В ход шли самые наглые подтасовки, подлог, подкуп, провокации. Неугодным кандидатам подбрасывали взятки, отправляли к домам проституток. Материалы публиковали в интернете. Правда, в итоге на подставу попалась сама Cambridge Analytica.

Данные о ее деятельности удалось достать сотрудникам Channel 4. Под видом заказчика журналист узнал все интересное от самих же работников. Белый дом на открывшиеся факты пока не отреагировал.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.

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