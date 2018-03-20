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Курск примет молдавский фестиваль «Мэрцишор»

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Межрегиональный фестиваль «Мэрцишор» пройдет 29–31 марта в Курской области по инициативе общины молдаван. Творческие коллективы Молдавии выступят во Дворце молодежи и на площади Советов Курска, а также в городе Курчатове.

Ежегодный сбор представителей диаспоры молдаван России организуют с 2013 года. Городами фестиваля были Новосибирск, Нижневартовск, Кострома и Красноярск, пишет «Курская правда».

В нынешнем мероприятии примут участие гости из 23 регионов и городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Сахалина, Хабаровска, Уфы, Сургута, Мурманска и т.д. В Курск приедут оркестр народной музыки Окницкого районного Совета «Рапсозий Нордулуй» и танцевальный коллектив «Извораш» города Дрокия.

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