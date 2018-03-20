В Омске начнут строить дирижабли

В Омске могут начать развитие дирижаблестроения. Перспективы этой сферы будут обсуждать на XX Сибирском промышленно-инновационном форуме «Промтехэкспо-2018».

Как сообщает ИА «Город55», о том, как развивать это направление, будет рассказывать главный конструктор бывшего НТК «Крыло» изобретатель Федор Собачкин. По словам замначальника городского управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства Владимира Дорохина, омские предприятия вполне могут справиться с этим на условиях кооперации. Чиновник назвал строительство дирижаблей очень перспективным и амбициозным проектом.

В выставке примут участие более 100 предприятий и компаний и 13 российских регионов. Они представят разработки в области промышленной автоматизации, станкостроительной промышленности, современное энергетическое оборудование.

Форум откроется в Омске завтра, 21 марта.