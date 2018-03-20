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В полиции раскрыли подробности о взрыве в Кишиневе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правоохранительные органы не считают спланированным актом взрыв, произошедший 20 марта в продуктовом магазине в центре Кишинева. Об этом заявил журналистам глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь, его слова приводит Sputnik Молдова.

По словам Пынзаря, мужчина зашел в магазин около 11 утра, взял порядка 10 пачек сигарет, а затем попытался уйти, не расплатившись.

«На выходе ему сказали, что нужно заплатить, но тот отказался. В этот момент из рюкзака или руки у него выпало не установленное на данный момент взрывное устройство. Взрывная волна была направлена на улицу, где в тот момент находился мужчина, личность которого еще не установили», — рассказал представитель полиции.

В результате инцидента погибли два человека, в том числе обладатель взрывного устройства, еще трое пострадали, передает «РИА Новости».

Ранее в Генеральном инспекторате полиции молдавской столицы сообщили, что причиной взрыва в магазине стала детонация гранаты.

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