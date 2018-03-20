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Турист из Праги прилетел увидеть амурского тигра в Хабаровский край

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Житель Праги мечтал увидеть амурского тигра в естественной среде обитания и для этого уже второй раз прилетел в Хабаровский край. Информация об этом размещена на сайте «Заповедное Приамурье».

В национальный парк «Анюйский» прибыл турист из Праги, который всю жизнь мечтал увидеть амурского тигра. Это уже вторая попытка путешественника, в прошлый раз, к сожалению, у него так и не получилось встретить тигра, сообщает ИА AmurMedia.

В прошлый раз мужчина просто путешествовал по национальному парку в надежде увидеть тигра, но в этот раз он помогает государственным инспекторам в подкормке копытных. Суть помощи заключается в размещении разнообразных угощений для кормовой базы тигров — кабанов, косуль, изюбри.

Интерес мечтателя к амурскому тигру возник давно и никак не связан с его профессиональной деятельностью. Прошлогоднее путешествие заняло около недели.

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