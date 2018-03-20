В Тамбове могут снова ввести карантин для школьников по ОРВИ

После карантина занятия в тамбовских школах возобновились 20 марта. Однако городские власти не исключают повторной отмены занятий в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

За неделю количество заболевших выросло на 38%, к медикам обратилось более 10,3 тыс. человек. Заболеваемость выше эпидемиологического порога на 29%, в основном болеют дети. При этом врачи зафиксировали один случай свиного гриппа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Карантин для школьников длился с 12 по 19 марта включительно. Сейчас городские власти не исключают возможности, что занятия придется приостановить вновь. В учебных заведениях проводится мониторинг заболеваемости.

Подъем заболеваемости отмечается в нескольких регионах. В Тульской области зафиксирован случай смерти ребенка с гриппом.