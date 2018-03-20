Здание Альбертины на острове Канта в Калининграде могут восстановить

Участники совета по культуре Калининградской области предложили восстановить к празднованию 300-летнего юбилея Иммануила Канта здание Альбертины на острове имени философа. Автор идеи — профессор БФУ им. И. Канта Леонард Калинников.

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что власти считают допустимым реализовать такой проект в рамках «музейного центра» Калининграда. «Как минимум частичное восстановление какое-то может быть для того, чтобы разместить там библиотеку», — цитирует Калининград.Ru главу области. На заседании совета по культуре решили создать рабочую группу по подготовке к празднованию юбилея философа.

Реставрация домика Канта в поселке Веселовка Черняховского округа Калининградской области завершится к лету 2018 года. Стоимость работ на территории усадьбы составляет 31,3 млн рублей. Рядом с домиком Канта построят еще два здания: гостевой дом и служебный корпус со столовой. Также в будущем там появится философский сад, прогулочные зоны, площадки для кемпинга.

Иммануил Кант — родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма.