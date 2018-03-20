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Общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
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Столичные власти пригласили москвичей принять участие в общегородских субботниках 14 и 21 апреля. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюклов на заседании правительства в городской мэрии.

По его словам, субботники в основном пройдут в общественно-значимых местах — на площадях, на особо охраняемых природных территориях, в парках, в зонах отдыха. К участию приглашены представители общественности, москвичи, молодежь. В ходе мероприятий запланирована уборка дворовых территорий, ремонт газонов, приведение в порядок цветников, ремонт и покраска малых архитектурных форм и дорожных ограждений, асфальтовых покрытий, нанесение разметки, пишет РИАМО. Кроме того, в Москве проведут акцию «Миллион деревьев», в рамках которой высадят 430 деревьев и 16,6 тыс. кустарников.

В прошлом году в таких субботниках поучаствовали 2,5 млн жителей столицы. Распоряжение о проведении в Москве месячника по уборке и благоустройству территорий города в период с 1 по 30 апреля 2018 года было принято 20 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Владивостока обещают очистить город от мусора до лета.

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