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Незаконные киоски снесут в Нижнем Новгороде перед ЧМ-2018

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Власти Нижнего Новгорода до 31 марта выделят более 4 млн рублей на снос объектов несанкционированной торговли. Это будет сделано в рамках подготовки сферы торговли и общественного питания к проведению в городе ЧМ-2018.

Как стало известно на заседании городского комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма, утверждены две дорожные карты в рамках подготовки Нижнего Новгорода к мундиалю. Первая касается демонтажа незаконных киосков, вторая направлена на полноценное обеспечение гостей чемпионата услугами общественного питания и торговли.

В данный момент в городе выявлено 28 несанкционированных торговых точек, расположенных на пути следования клиентских групп. Их планируется демонтировать к 30 марта. В тоже время к чемпионату мира в Нижнем Новгороде будут введены в эксплуатацию 65 нестационарных торговых объектов. К коммерческим предприятиям, которые находятся в радиусе 2 км вокруг стадиона «Нижний Новгород», будут установлены особые требования по части внешнего вида.

Как сообщает ИА «НьюсНН», сейчас власти согласовывают изменения в рекомендуемый ассортимент перечня продуктов питания. Как ожидается, в дополнительный список внесут шашлыки и снеки.

Портал iz.ru 12 марта сообщал о том, что 360 машин такси получат в Нижегородской области аккредитацию на период ЧМ-2018. Это даст им право заезжать на парковки возле стадиона и площадки фестиваля болельщиков.

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