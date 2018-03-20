Памятник студенческим трудовым отрядам установят в Татарстане

Результаты конкурса на лучший эскизный проект и макет памятника студенческим трудовым отрядам Татарстана будут анонсированы к 1 апреля. Он будет установлен в сквере около молодежного центра «Ак Барс» в Казани.

Стелу планируется создать в честь 55-летия движения студенческих трудовых отрядов региона, которое отмечается в этом году. Автор лучшего эскиза получит 300 тыс. рублей. На территории России насчитывается всего 10 подобных памятников, отмечает ИА «Татар-информ».

Историческую часть города Казани, возможно, будут развивать по примеру Иркутска. Поручение проработать варианты применения иркутского опыта дал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Проект «130-й квартал» включает в себя несколько десятков памятников в исторической зоне города. В нем учтены вопросы реставрации и сохранения, а также строительства новых объектов.