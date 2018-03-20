Прямой эфир

Памятник студенческим трудовым отрядам установят в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Результаты конкурса на лучший эскизный проект и макет памятника студенческим трудовым отрядам Татарстана будут анонсированы к 1 апреля. Он будет установлен в сквере около молодежного центра «Ак Барс» в Казани.

Стелу планируется создать в честь 55-летия движения студенческих трудовых отрядов региона, которое отмечается в этом году. Автор лучшего эскиза получит 300 тыс. рублей. На территории России насчитывается всего 10 подобных памятников, отмечает ИА «Татар-информ».  

Историческую часть города Казани, возможно, будут развивать по примеру Иркутска. Поручение проработать варианты применения иркутского опыта дал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Проект «130-й квартал» включает в себя несколько десятков памятников в исторической зоне города. В нем учтены вопросы реставрации и сохранения, а также строительства новых объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник Петру и Февронии в Хабаровске признали лучшим в России
Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника строителям Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017