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Тигриная семья из Приморья находится на реабилитации

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Фото: Depositphotos
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Отловленная в Приморье тигриная семья находится на реабилитации в центре «Амурский тигр», сообщает пресс-служба центра.

Длительную реабилитацию проходит семейство полосатых хищников в центре «Амурский тигр». Изначально тигрята и их мама были помещены в разные вольеры, чтобы убедиться в том, что тигрица здорова. Теперь было принято решение воссоединить их и понаблюдать, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам директора центра Сергея Арамилева, поведение тигрицы не совсем соответствует их ожиданиям. Поначалу она мало внимания обращала на детенышей, а затем один тигренок сторонился ее. На данный момент всё пришло в норму, и семья воссоединилась.

Специалисты центра будут наблюдать за животными, чтобы понять, можно ли их отпустить в естественную среду обитания. Если мама будет и в дальнейшем проявлять заботу и ее поведение не будет вызывать сомнений, тогда их отпустят.

Если же за тигрицей будут замечены безразличие к потомству или другие отклонения, то семью придется разлучить. Тигрята пройдут курс специальной реабилитации и будут отпущены, а их мама останется в неволе.

Директор охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов выразил надежду, что поведение у семьи и в дальнейшем будет положительное и их выпустят всех вместе.

Ранее портал iz.ru писал о том, что тигрица в Приморье охотилась на собак. По одной из версий, таким образом она добывала пропитание своему потомству. Так оно и оказалось. Тигрицу поймали и доставили в центр реабилитации, а для того, чтобы поймать ее восьмимесячных детенышей, специалисты провели многодневную операцию.

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