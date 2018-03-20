Следователи проверят причину смерти львенка Мии

Маленькая львица Мия еще недавно была известной в Москве фотомоделью. С ней фотографировались гости кальянных и модных ресторанов. Вместе со своим хозяином хищница обошла немало элитных заведений. Несколько недель назад Мию отправили к ветеринару. Еще через несколько дней она умерла на операционном столе. Оказалось, что условия жизни львицы оставляли желать лучшего.

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