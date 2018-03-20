Боевики готовят провокации в Восточной Гуте. Террористы готовы применить химическое оружие. Отравляющие вещества могут распылить в густонаселенных кварталах анклава. По словам местных жителей, на крыше одного из зданий — самодельная установка. Из Гуты продолжают выходить тысячи беженцев.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.