УФАС по Удмуртии проверит условия контрактов на ремонт дорог

Заключение пяти контрактов на ремонт дорог общей стоимостью 1 млрд рублей в Ижевске временно приостановили. Процесс возобновится после проверки УФАС по региону.

Антимонопольный орган Удмуртии рассмотрит жалобы от ООО «Радонеж» и ООО «Новострой», направленные в адрес службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Претензии касаются требований к товарам, которые будут использоваться при выполнении работ — щебню, брусчатке, а также дополнительных требований к опыту, передает ИА «Сусанин».

Ранее Управление ФАС по республике возбудило дело в отношении АО «Ижавиа». Авиакомпания установила завышенную плату за возврат и обмен билетов. По данным антимонопольной службы, что с 2016 по 2017 год тариф неоднократно возрастал — от 600 до 265 тыс. рублей, в результате пассажиры платили за услугу до 40% от стоимости самого билета.