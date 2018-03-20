Дело после смерти пациентки с неверным диагнозом возбудили в Твери

В Твери расследуется уголовное дело по факту смерти пациентки одной из городских больниц — изначально ей был поставлен неверный диагноз. Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов уже установлено следствием.

Как отмечают «Тверские ведомости», в мае 2017 года 73-летняя жительница города Нелидово Тверской области была госпитализирована в местную клинику с диагнозом «гастроэнтерит». Через несколько дней, после ухудшения состояния, ее перевели в областную клиническую больницу в Твери. Женщина скончалась через две недели из-за острой почечной недостаточности с развитием отека мозга.

Сейчас идет допрос медицинских работников, изымается документация. В ближайшее время будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза качества оказанной женщине медицинской помощи.

В середине февраля портал iz.ru со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову сообщал о том, что все медработники пройдут аккредитацию до 2021 года.