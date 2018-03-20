Волк напал на домашнюю собаку в Новгородской области

Волк появился на территории деревни Холынья в Новгородской области, опасный хищник атаковал домашнюю собаку.

Областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства уже выдал предписание застрелить волка до 31 марта. Хищник представляет опасность для местных жителей, сообщает «Новгород.ру». Помимо Холыньи, с проблемой нашествия волков в Новгородском районе столкнулись жители поселка Тесово-Нетыльский.

По словам экспертов, волки заходят в населенные пункты, когда им не удается охотиться в лесу. За добычу хищника в комитете охотхозяйства и рыболовства решено предусмотреть вознаграждение в размере 4 тыс. рублей за самца и 5 тыс. рублей за самку.